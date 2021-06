Fotos y videos: Con música, globos y de blanco, así despidieron a Junior Jein en Buenaventura

Luego de que la comunidad de Buenaventura -tierra natal del cantante asesinado Junior Jein– recibiera el féretro del artista en medio de una caravana por sus calles, el cuerpo sin vida fue trasladado al Coliseo ‘Roberto Lozano Batalla’ de Buenaventura para rendirle un homenaje.

Y es que hasta este lugar -que estaba decorado con globos-, llegaron seguidores y familiares con camisetas blancas, entonaron algunas canciones y lloraron al artista que fue asesinado en el sur de Cali.

Es de resaltar, que el cuerpo sin vida de Junior Jein será trasladado hasta Cali para continuar con las honras fúnebres.

Recordemos que los sicarios que habrían acabado con la vida del cantante fueron enviados a prisión.

Previamente: EN VIDEO: A prisión los sicarios que habrían acabado con la vida del cantante Junior Jein en Cali

"No somos millonarios somos diferentes, no somos malos somos diferentes, somos alegres somos diferentes" ¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio" #RipCaballo El señor del Pacífico 🔥💔 pic.twitter.com/yMaDIoOwIH

Y Cómo? ¿Cómo No Escandalizarnos? Buenaventura Anda Soyada Cabaio 💔 Pero Gracias Por Tu Legado, El Pueblo No Se Rinde Carajo, Claro Que Somos Diferentes 🕊💛💚 No Nos Olvidemos De Usar Tapabocas y ChalecoAntibalas #JuniorJein #Buenaventura pic.twitter.com/i5Pzo2msGw

— ashly Dayana (@ashlyDay1017) June 15, 2021