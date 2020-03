Así debe limpiar su celular para evitar el contagio de virus y enfermedades

Los dispositivos móviles como los celulares guardan toda nuestra información laboral y personal, pero también son vehículos de gérmenes y bacterias, por eso es importante desinfectarlos y esta es una buena manera de hacerlo.

En la actualidad llevamos con nosotros el celular hasta par ir al baño y esto hace que el dispositivo esté en contacto directo con infinidad de bacterias y gérmenes que se alojan en él y pueden ser nocivos para la salud, por eso se recomienda (y ahora más en época de coronavirus) que se desinfecte periódicamente para evitar cualquier mal.

Pero, ¿cómo hacerlo de la mejor forma? Aquí le damos unos tips que puede utilizar para dejar su teléfono como una “tacita de plata”. Lo primero que debe hacer es apagar el celular para evitar algún daño mientras se hace la sesión de limpieza. Luego se debe conseguir un material idóneo para limpiarlo como algodón, pañuelos de microfibra (como los que se usan para limpiar gafas o lentes) o toallitas suaves; también es importante tener un mondadientes (palillo de dientes) y alcohol isopropílico.

Para empezar puede tomar el mondadientes y retirar la suciedad más visible y sólida de las partes más pequeñas del teléfono. ¡OJO! No le haga mucha fuerza la palillo porque lo puede romper y se puede tirar el puerto de carga o los altavoces. Hágalo suavecito y con amor.

Acto seguido humedezca un poco de algodón con agua destilada y un poco de alcohol isopropílico para limpiar las esquinas y las zonas de difícil acceso del celular . Trate de que el algodón no le quede muy húmedo para que no se moje tanto el teléfono, más si este no es a prueba de agua.

Finalmente limpie la pantalla del dispositivo con el pañuelo. Si le queda muy mojado, séquelo con otro que no esté húmedo (que sea de un material que no lo ralle) y espere unos minutos antes de encenderlo, para darle tiempo al celular de quedar completamente seco.

La idea es que haga esto con todos sus dispositivos móviles, incluyendo tabletas y computadores portátiles, pues estos también se contaminan de la misma forma, para así mantener su salud fuera de peligro y prolongar la vida de su aparato.