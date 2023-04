¿Mucha emisión de ceniza? Así amaneció el volcán Nevado del Ruiz

in

En el último boletín el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció que ayer, 28 de abril, la sismicidad asociada al movimiento de fluidos y al fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, mantuvo en general un comportamiento similar en cuanto a número de sismos y energía sísmica respecto al día anterior. La sismicidad estuvo localizada en el cráter Arenas y alrededores de éste, en un radio menor a 2.5 km medidos desde allí.

A través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico fueron confirmadas varias emisiones pulsátiles de ceniza, con dirección de dispersión hacia el suroccidente y noroccidente del volcán.

En las últimas horas, se observa un predominio de la actividad sísmica asociada a movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, la cual ha estado asociada a emisión de ceniza.

El instituto destaca que «a las 07:38 a.m. de esta mañana, se registró una emisión pulsátil de ceniza confirmada a través de las cámaras web, con altura de columna de 1100 m y dirección de dispersión hacia el occidentesuroccidente».

Por otro lado, continúa la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y la salida de vapor de agua en el volcán. «Aunque ayer y en lo que va del día del día de hoy no ha sido posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido a las condiciones atmosféricas, es importante mencionar que esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter», detallaron en el comunicado.

El SGC recalcó que la actividad la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable.

