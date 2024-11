El pasado 10 de febrero, Laura Isabel, de 20 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de una maleta en el barrio La Libertad, Villa Hermosa en Medellín.

Las autoridades confirmaron que el extranjero, señalado de cometer el feminicidio, habría escapado a Guatemala.

Los hechos comenzaron cuando la joven fue reportada como desaparecida el pasado 31 de enero.

Habría sido vista por última vez en el barrio La Aurora en Medellín, mientras estaba tomando un servicio de taxi hacia el apartamento en donde apareció muerta.

Laura Isabel fue encontrada muerta dentro de una maleta que estaba en el interior de un apartamento, luego de que vecinos avisaran a las autoridades sobre olores fuertes.

El presunto feminicida sería un extranjero canadiense cerca de los 50 años de edad, identificado como J. Wiseman.

Wiseman aparentemente sostenía una relación sentimental con la joven desde hacía 3 meses.

“Dentro de las investigaciones se ha podido determinar que este ciudadano canadiense habría salido del país hace cuatro días, en la ruta Rionegro – Bogotá – Guatemala”, explicó el director del Servicio de Policía, el general José Luis Ramírez.

Además, las autoridades emitieron una circular azul para su captura.

El extranjero habría amenazado a Laura Isabel

Tras conocerse el caso de feminicidio, un audio se compartió en redes en donde supuestamente la voz de Wiseman estaba amenazando a la joven.

«Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate». Se escucha decir al extranjero.

