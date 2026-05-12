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    ¡Por asesinar a un joven en Belén! «Azulito» y «el ojón» condenados a más de 35 años de cárcel

    Los dos hombre ya habían sido condenados por el delito de concierto para delinquir, por su pertenencia al grupo delincuencial Los Chivos que delinque en Belén

    Publicado por: SoloDuque

    juez condena carcel
    Foto: Archivo
    ¡Por asesinar a un joven en Belén! «Azulito» y «el ojón» condenados a más de 35 años de cárcel

    Resumen: Días antes, la víctima había ofrecido en venta a través de redes sociales varias partes de una motocicleta hurtada en una zona de injerencia de un grupo delincuencial conocido como Los Chivos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a más de 35 años de prisión a Jhon Alexander Rivas Córdoba, alias Azulito y Luis Alberto Sepúlveda Giraldo, alias El Ojón, por el crimen de un hombre de 24 años, en hechos ocurridos el 27 de julio de 2017 en el barrio Belén Los Alpes de Medellín (Antioquia).

    Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, la víctima fue atacada con arma de fuego por los dos hombres que huyeron en una motocicleta y posteriormente abandonaron el vehículo en una estación de servicios ubicada cerca al lugar de los hechos.

    Asesinato en Belén Los Alpes

    Las labores de policía judicial establecieron que la moto era de propiedad de Sepúlveda Giraldo y que Rivas Córdoba fue quien accionó el arma de fuego contra la víctima.

    La investigación determinó que los hechos se desencadenaron porque días antes la víctima había ofrecido en venta a través de redes sociales, varias partes de una motocicleta hurtada en una zona de injerencia de un grupo delincuencial conocido como Los Chivos.

    Los dos hombre ya habían sido condenados por el delito de concierto para delinquir, por su pertenencia al citado grupo ilegal.

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    El juzgado ordenó la captura de alias Rivas Córdoba. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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