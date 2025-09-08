¡Asesinato en Sonsón! Se oyeron cinco tiros y un hombre murió

Resumen: En la noche de este lunes, un hombre fue asesinado en el municipio de Sonsón, en el oriente antioqueño. El crimen se registró alrededor de las 7:10 p. m. en la calle 5 con carrera 11

Minuto30.com .- En la noche de este lunes, un hombre fue asesinado en el municipio de Sonsón, en el oriente antioqueño. El crimen se registró alrededor de las 7:10 p. m. en la calle 5 con carrera 11; versiones extraoficiales apuntan a que en el sector se escucharon al menos cinco disparos.

Según reportes preliminares, el cuerpo de la víctima fue hallado en una vivienda de la zona. Se presume que el hombre, de quien se desconoce su identidad, habría pasado la noche en la casa donde fue asesinado y que se le vio rondando por el sector a lo largo del día.

Las autoridades de Sonsón se encuentran investigando los hechos para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

