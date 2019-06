Asesinato en Bucaramanga que fue confesado en una canción habría sido causado por un lío de paternidad

Después de que se conoció que un rapero de Bucaramanga llamado Yersey Tami confesó, en la letra de una canción, el asesinato de la pareja de su exnovia, se dieron a conocer nuevos detalles de las supuestas causas del crimen.

Aunque inicialmente se planteó que la víctima, identificado como como Camilo Castellanos, tenía dos hijos propios con la mujer que estuvo en medio de la disputa, uno de los familiares de Castellanos aseguró que el rapero inició la disputa asegurando que uno de los menores era su hijo.

Esta situación se vio reflejada en la canción que publicó el rapero, y que es una de las principales pruebas con la que lo señalan como el presunto homicida de Castellanos, ya que reflejó lo que sentía y expuso el supuesto lío de paternidad en la letra de la canción.

“La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba. Traté de superarlo, pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío”, dice la canción.

