Resumen: El giro de esta investigación se centra en el historial del occiso. Las autoridades confirmaron que el hombre de 33 años presentaba un extenso prontuario judicial, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de la región.

¡Ataque sicarial en Marinilla! Lo asesinaron de cuatro tiros en el sector «Chicos Malos»

Minuto30.com .- Una nueva incursión armada ha encendido las alarmas en el municipio de Marinilla, en el Oriente antioqueño. La tranquilidad de la zona urbana se vio interrumpida por un violento ataque sicarial que dejó como saldo un hombre de 33 años sin vida.

El macabro hallazgo fue realizado por personal de la Policía Nacional en el sector popularmente conocido como ‘Chicos Malos’. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

Un ataque fulminante y sin mediar palabra

De acuerdo con la información preliminar recolectada por los investigadores en la escena del crimen, el ataque fue fríamente calculado.

La víctima fue interceptada en plena vía pública por sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Según los testigos, los agresores desenfundaron sus armas y, sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas ocasiones. El hombre recibió cuatro heridas fatales a la altura de la cabeza, perdiendo la vida de manera instantánea.

El largo expediente de la víctima

El giro de esta investigación se centra en el historial del occiso. Las autoridades confirmaron que el hombre de 33 años presentaba un extenso prontuario judicial, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de la región.

Tras acordonar la zona, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Marinilla se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio.

Las autoridades competentes se encuentran realizando un barrido en la zona para establecer los móviles exactos del crimen, identificar a los sicarios y trazar la ruta que utilizaron para huir tras cometer el homicidio.