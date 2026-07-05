Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Ataque sicarial en Marinilla! Lo asesinaron de cuatro tiros en el sector «Chicos Malos»

    Las autoridades competentes se encuentran realizando un barrido en la zona para establecer los móviles exactos del crimen

    Publicado por: SoloDuque

    marinilla,
    Marinilla en una foto en archivo
    ¡Ataque sicarial en Marinilla! Lo asesinaron de cuatro tiros en el sector «Chicos Malos»

    Resumen: El giro de esta investigación se centra en el historial del occiso. Las autoridades confirmaron que el hombre de 33 años presentaba un extenso prontuario judicial, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Una nueva incursión armada ha encendido las alarmas en el municipio de Marinilla, en el Oriente antioqueño. La tranquilidad de la zona urbana se vio interrumpida por un violento ataque sicarial que dejó como saldo un hombre de 33 años sin vida.

    El macabro hallazgo fue realizado por personal de la Policía Nacional en el sector popularmente conocido como ‘Chicos Malos’. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

    Un ataque fulminante y sin mediar palabra

    De acuerdo con la información preliminar recolectada por los investigadores en la escena del crimen, el ataque fue fríamente calculado.

    La víctima fue interceptada en plena vía pública por sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Según los testigos, los agresores desenfundaron sus armas y, sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas ocasiones. El hombre recibió cuatro heridas fatales a la altura de la cabeza, perdiendo la vida de manera instantánea.

    El largo expediente de la víctima

    El giro de esta investigación se centra en el historial del occiso. Las autoridades confirmaron que el hombre de 33 años presentaba un extenso prontuario judicial, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de la región.

    Tras acordonar la zona, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Marinilla se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio.

    Las autoridades competentes se encuentran realizando un barrido en la zona para establecer los móviles exactos del crimen, identificar a los sicarios y trazar la ruta que utilizaron para huir tras cometer el homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.