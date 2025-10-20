Resumen: Aseguran que la acción criminal se desarrolló en apenas siete minutos desde que la pareja se detuvo. Dos individuos a bordo de una motocicleta de alto cilindraje se acercaron al vehículo

¿Asesinaron al nuevo «Rey Rólex»? Con silenciador mataron a «cabezón» dentro de su carro en Aranjuez

Minuto30.com .- Una violenta escena conmocionó a los residentes del barrio Aranjuez en la noche del sábado 19 de octubre de 2025. Un hombre conocido con el alias de «Cabezón», de 23 años, fue brutalmente asesinado dentro de un vehículo de alta gama. El suceso, que tuvo lugar alrededor de las 9:57 p.m. en la calle 71A con carrera 47, ha dejado una estela de incertidumbre.

La víctima fue dejada sin vida en el asiento del conductor de su camioneta Mazda CX-30 de color blanco. «Cabezón» vestía al momento de su muerte un buso y bermuda de jean de color negro, y tenis oscuros. Presentaba un total de seis impactos de bala: cuatro distribuidos entre el tórax y el estómago, y dos más en su mano derecha, una clara señal de defensa.

Según los relatos de habitntes del sector, el joven se encontraba estacionado en la vía pública junto a su pareja. Habían parado brevemente para recoger unos alimentos que acababan de comprar en una tienda cercana cuando la tranquilidad se rompió con el ataque.

Aseguran que la acción criminal se desarrolló en apenas siete minutos desde que la pareja se detuvo. Dos individuos a bordo de una motocicleta de alto cilindraje se acercaron al vehículo. El parrillero, sin mediar palabra, disparó a través de la ventanilla del conductor, asegurando la fatalidad. Tras el ataque, los sicarios huyeron a toda velocidad sin dejar rastro de su paradero.

Las versiones extraoficiales describen a los atacantes como dos hombres con cascos oscuros. Vestían chaquetas negras; la del conductor tenía rayas blancas en las mangas y un logotipo blanco en el pecho. Se presume que el arma utilizada pudo haber contado con un supresor de sonido.

Vínculos Oscuros de «cabezón»

Aunque «Cabezón» se presentaba como comerciante de carros, su pasado y presuntos nexos con el crimen organizado serían una de las posibles hipótesis de la investigación. Se pudo establecer que la víctima tenía antecedentes por hurto y delitos relacionados.

El homicidio se trataría de un ajuste de cuentas ligada a conflictos internos en el grupo delincuencial conocido como «La Terraza», una facción con amplio historial criminal en la ciudad.

«Cabezón» podría haber sido el actual cabecilla de una banda dedicada al hurto de relojes de alta gama, conocida como «Los Roleros». Esta ascensión al poder habría ocurrido tras la muerte del anterior líder, alias «Mono Rolex», sugiriendo una violenta disputa por el control de las actividades ilícitas.

Hasta el momento no se reporta ninguna captura relacionada con este caso. La investigación se mantiene activa, buscando pistas que permitan identificar y capturar a los dos sicarios que se movilizaban en la motocicleta.

