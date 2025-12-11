Menú Últimas noticias
    Fotos

    Asesinan taxista en el noroccidente de Medellín: sicarios en moto le dispararon a quemarropa

    Las autoridades han iniciado la respectiva investigación para esclarecer los móviles del asesinato e identificar a los responsables.

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Un taxista fue asesinado a tiros en el barrio Alfonso López de Medellín, en un presunto ataque sicarial perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

    El hecho se registró al medio día de este jueves 11 de diciembre, en la carrera 71A con calle 91A,; vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades sobre disparos contra el conductor de un taxi; quedando el vehiculo detenido en el lugar.

    En el asiento del conductor fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, cuya edad oscila entre 35 y 40 años aproximadamente. La víctima estaba con el cinturón de seguridad puesto, por lo que se presume que fue atacado de manera sorpresiva.

    El hombre tenía varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Según versiones extraoficiales, el crimen habría sido cometido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negra, quienes se acercaron al vehículo y dispararon contra la víctima antes de huir.

    Las autoridades han iniciado la respectiva investigación para esclarecer los móviles del asesinato e identificar a los responsables.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


