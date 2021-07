Asesinan a rapero cuando hacía transmisión en vivo de Instagram

El asesinato del rapero estadounidense conocido como Indian Red Boy fue registrado cuando hacía transmisión en vivo en Instagram. La policía que llegó al sitio y constató que el parabrisas del carro del artista tenía varios impactos de bala.

Zerail Dijon Rivera -nombre verdadero del artista de 21 años- se encontraba sentado dentro de su carro en la ciudad de Hawthorne, California – Estados Unidos-, cuando fue ultimado a bala.

Mientras estaba hablando a través de Instagram Live con un amigo, el rapero recibió un disparo en el rostro. En la grabación se puede ver cómo queda sin aliento y dice «busquen ayuda», al segundo se desploma.

Indian Red boy Murdered on Instagram live. Warning! Stay in your house gang 🤯 pic.twitter.com/zdtX0yOFvj

— ogdarkzfrmgk (@ogdarkzfrmgk) July 11, 2021