Resumen: De acuerdo con las versiones preliminares recogidas entre comerciantes y transeúntes, el homicidio se habría desencadenado en medio de un altercado o ajuste de cuentas entre personas en situación de calle que frecuentan este punto neurálgico

Buscó auxilio pero se desplomó: asesinan a puñaladas a «Mateo» en el Parque de Bolívar en Medellín

Minuto30.com .- Un hecho violento cobró la vida de un hombre a tempranas horas de este lunes en pleno centro de Medellín. La víctima, a quien residentes y transeúntes del sector conocían como “Mateo”, fue atacada mortalmente con un arma cortopunzante mientras permanecía en las inmediaciones del Parque de Bolívar, justo al frente de la Catedral Metropolitana.

El incidente se registró hacia las 5:55 de la mañana. Según relatos de testigos de la zona, el ciudadano se encontraba sentado en una de las bancas del parque cuando fue abordado por un sujeto que, de manera imprevista y tras un aparente cruce de palabras, le propinó una profunda herida a la altura del cuello.

Gravemente herido y presionándose el corte con una mano para intentar frenar la hemorragia, el hombre corrió varios metros en busca de ayuda. Al percatarse de la presencia de un uniformado de la Policía Nacional que custodiaba las inmediaciones, intentó acercarse a la patrulla para pedir auxilio; sin embargo, debido a la pérdida de sangre y a la severidad de la lesión, terminó desplomándose sobre el pavimento antes de recibir asistencia.

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En ese mismo momento, personal de emergencias y paramédicos que se encontraban a pocos metros apoyando la atención de un incendio estructural reportado en el sector acudieron rápidamente al sitio para prestarle los primeros auxilios. Pese a las maniobras de reanimación, la víctima no logró sobrevivir y falleció en el lugar de los hechos.

De acuerdo con las versiones preliminares recogidas entre comerciantes y transeúntes, el homicidio se habría desencadenado en medio de un altercado o ajuste de cuentas entre personas en situación de calle que frecuentan este punto neurálgico de la Comuna 10 (La Candelaria). Unidades de policía judicial se encargaron del acordonamiento de la escena y de la inspección técnica al cadáver, mientras avanzan en la revisión de los registros de las cámaras de seguridad del Centro para establecer la identidad del atacante y la ruta que tomó para huir.