Asesinan en una carnicería a un futbolista y a su esposa, la madre del jugador quedó herida

Minuto30.com .- El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato del experimentado defensor Mario Pineida en la tarde de este miércoles, 17 de diciembre. El violento ataque ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde el jugador fue atacado por sujetos armados.

Según los reportes preliminares, el futbolista estaba dentro de una carnicería cuando fue atacado a tiros por hombres que, tras disparar de manera indiscriminada, huyeron del lugar con rumbo desconocido. El hecho no solo cobró la vida del deportista, sino que se convirtió en una tragedia familiar de grandes proporciones: su esposa también resultó muerta en el sitio, mientras que su madre terminó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Barcelona de Guayaquil, club en el que militaba el lateral, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que expresó su profundo dolor. “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, manifestó el equipo, que es uno de los más grandes del continente.

La institución deportiva añadió que, dada la gravedad de la situación, se encuentran acompañando a los allegados del jugador. “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria”, concluyó el club en su mensaje de condolencias.

Las autoridades ecuatorianas ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y determinar los móviles de este crimen que hoy enluta al deporte internacional. Pineida era una figura reconocida no solo en su club, sino también por su trayectoria en la selección nacional de su país.

