Asesinan en Barranquilla a sobrina del exfustolista «Fantasma» Ballesteros: sus últimas palabras son desgarradoras

Resumen: Helen Nicol Martínez, sobrina del exfutbolista Orlando Ballesteros, fue asesinada en Barranquilla. Antes de morir pidió que alimentaran a sus tres bebés, dos de ellos mellizos de solo tres meese.

Minuto30.com .- La violencia sicarial cobró una nueva víctima en el suroccidente de Barranquilla, dejando tras de sí un drama familiar desgarrador. Helen Nicol Martínez Ballesteros, una joven de apenas 20 años y madre de tres pequeños, perdió la vida luego de ser blanco de un ataque armado en el barrio La Esmeralda.

La víctima, quien es sobrina del reconocido exfutbolista colombiano Orlando “El Fantasma” Ballesteros, conmovió a sus familiares y a los paramédicos al priorizar el bienestar de sus hijos en sus últimos momentos de consciencia. “Denles tetero a los bebés”, habría sido su última súplica antes de fallecer, haciendo referencia a su hijo mayor y a unos mellizos de apenas tres meses de nacidos.

El ataque en el barrio La Esmeralda

El trágico suceso se registró cerca de las 11:40 de la noche del pasado viernes 7 de agosto. Según el reporte oficial, Helen Nicol se encontraba departiendo tranquilamente junto a su pareja sentimental en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 73 con carrera 15.

La paz de la noche fue interrumpida cuando dos hombres, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, irrumpieron en el lugar. El parrillero desenfundó un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones contra la pareja, dejándolos gravemente heridos sobre el pavimento.

Traslado médico y fallecimiento

En medio del desespero, ambos fueron auxiliados y trasladados inicialmente al Hospital de La Manga. Sin embargo, debido a la gravedad y la ubicación de las heridas de bala, Helen fue remitida de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla, donde los galenos de turno confirmaron su deceso durante la madrugada.

Por su parte, el compañero sentimental de la joven permanece bajo estricta atención médica y con pronóstico reservado.

¿Iban por su pareja?

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntan a que el ataque sicarial no iba dirigido contra la joven madre, sino presuntamente contra su pareja. No obstante, las autoridades de Policía Judicial continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer los móviles del atentado y confirmar quién era el objetivo real de los sicarios.

La rápida reacción de la comunidad fue clave para que las patrullas del cuadrante lograran aprehender, a pocos metros del lugar de los hechos, a un adolescente de 16 años, señalado como el presunto autor material de los disparos. El menor y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) para su respectiva judicialización.