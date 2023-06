[FOTOS Y VIDEO] Asesinan a un adulto mayor discapacitado de 79 años en el sector de Los Ángeles de Medellín

in

Un adulto mayor, identificado como J. U. V. fue asesinado en el sector de Los Ángeles en la ciudad de Medellín. El adulto mayor venía siendo objeto de hurtos por varios habitantes de calle que le estaban desvalijando la casa poco a poco.

El hombre, vecino de la zona sobre la avenida Mon y Velarde debía encontrarse en la mañana de este viernes con una sobrina que lo acompañaría a cobrar una mesada pensional.

La sobrina acudió como siempre, sin embargo, el señor no respondía el celular, no abría la puerta, no daba señales a los llamados a viva voz de su pariente.

Un vecino de la zona, conocido del adulto, fue alertado y, con una escalera buscó la forma de ingresar a la propiedad por la parte trasera de la propiedad.

Desde que accedió al patio, el hombre empezó a notar que estaba a punto de encontrarse de frente con un macabro hallazgo.

Una reja reventada, una jaula de aves en el suelo y desorden en el lugar, eran las primeras señales de alarma.

Luego de acceder al sitio la escena era macabra, en su interior se encontraba muerto producto de cuatro puñaladas y cubierto por sábanas.

El hombre habría sido asesinado en un área de la casa y arrastrado hasta una habitación donde fue cubierto con sábanas.

Tan solo el domingo 28 de mayo, el hombre había tenido problemas con varias personas que le intentaron robar las barandas metálicas de las escaleras externas de la vivienda.

María Victoria Uribe Vélez, hermana de la persona fallecida, en diálogo con Minuto 30 narró que la situación de robos de la que era víctima el señor, era permanente y sospecha que esas situaciones estén relacionadas con el crimen.

A partir de los hallazgos de las autoridades, se investiga quién o quiénes estuvieron detrás del hecho que le quitó la vida al hombre de 79 años de edad y que vivía solo en la casona.

En lo que va del año 2023 ocho adultos mayores de 60 años han sido asesinados.

En los andenes de la zona coexisten una gran cantidad de personas en condición de calle.

El procedimiento de inspección técnica del cadáver duró más de cuatro horas.

