Resumen: El asesinato de Sandra Nogales representa un duro golpe para el tejido social del municipio. Ante esto, la administración local aprovechó para reiterar su compromiso con la protección de los líderes y lideresas comunitarias del territorio.

Asesinan a la lideresa comunitaria Sandra Nogales en Bello: Alcaldía exige celeridad en la investigación

Minuto30.com .- La violencia vuelve a enlutar el liderazgo social en el Valle de Aburrá. En la tarde de este martes, fue asesinada la lideresa comunitaria Sandra Nogales en un violento ataque perpetrado en el barrio Las Vegas, perteneciente a la Comuna 10 del municipio de Bello.

Durante el lamentable suceso, el esposo de la lideresa también resultó herido y actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario de la ciudad.

Rechazo categórico de la administración municipal

Tras confirmarse la trágica noticia, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado oficial expresando su repudio absoluto frente al homicidio y enviando un mensaje de solidaridad a la familia, seres queridos y a la comunidad por la que Sandra trabajaba con compromiso y valentía.

La administración municipal hizo un llamado urgente a las entidades judiciales para dar con el paradero de los sicarios:

“Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló la Alcaldía en su pronunciamiento.

Compromiso con la protección de los líderes sociales

El asesinato de Sandra Nogales representa un duro golpe para el tejido social del municipio. Ante esto, la administración local aprovechó para reiterar su compromiso con la protección de los líderes y lideresas comunitarias del territorio.

Aseguraron que continuarán trabajando de la mano con la Fuerza Pública y las instituciones competentes para garantizar esquemas de seguridad y proteger la vida de quienes dedican su día a día al servicio de las comunidades.

“Cada vida que se esfuma representa una pérdida irreparable para nuestra ciudad, y nos ratifica en el compromiso de seguir trabajando por un Bello más seguro y en paz”, concluyó el comunicado oficial.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas en el lugar de los hechos para determinar los móviles de este atentado.