Asesinan a exconcejal «el gurre» en Nariño Antioquia

Minuto30.com .- Una nueva víctima de la violencia se registra en el Oriente antioqueño. En la tarde de este sábado 8 de noviembre, fue asesinado en zona rural del municipio de Nariño un reconocido ciudadano, identificado como Luis Fernando Ocampo, conocido popularmente con el alias de «El Gurre».

Luis Fernando Ocampo era una figura conocida en Nariño, pues además de desempeñarse como comerciante, había sido exconcejal del municipio en el periodo 2020-2023. Se conoció además que «El Gurre» tenía vínculos con el gremio transportador, ya que en el pasado trabajó como taquillero en una importante empresa de transporte de la región.

Buscan a los asesinos

Aunque los detalles del ataque no han sido revelados completamente, se confirma que Ocampo fue ultimado a tiros en un aparente acto de sicariato. Las autoridades de Nariño recolectan evidencias que permitan esclarecer los móviles del crimen.

Este asesinato se suma a la reciente ola de violencia en el Oriente antioqueño, que ha motivado incluso que la Gobernación de Antioquia ofrezca millonarias recompensas por información que ayude a detener los asesinatos en la subregión.

