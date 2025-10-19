¡Asegura tu puesto! Nacional tiene promoción para el partido de vuelta por Copa Betplay

Minuto30
    nacional copa betplay, once caldas
    Resumen: El club informa que los aficionados pueden asegurar su asistencia recargando su abono o comprando su entrada a través del portal oficial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional tendrá un partido clave por cuartos de final de la Cooa Betplay, donde el equipo buscará seguir defendiendo su título. El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles 22 de octubre a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot

    Bajo el lema «tu aliento será fundamental», el club invita a los hinchas a llenar el estadio para apoyar al equipo en su camino hacia la semifinal.

    Entradas y Promoción Especial

    El club informa que los aficionados pueden asegurar su asistencia recargando su abono o comprando su entrada a través del portal oficial.

    Una promoción especial busca incentivar la asistencia familiar: niños hasta los 10 años ingresan GRATIS si van acompañados de un abonado o un adulto con boleta.

    A continuación se detallan los precios de la boletería para el encuentro.

