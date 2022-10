VIDEO. Ascensor de hospital se desploma y paciente casi es desmembrado

En video de cámara de seguridad quedó el momento en el que el ascensor se desprendió, el paciente que estaba en una camilla quedó atrapado junto a un enfermero.

El incidente ocurrió el pasado 8 de octubre en un hospital ubicado en Nueva Delhi, India. El insólito hecho se ha vuelto viral en redes sociales, y habría ocurrido debido al desplome de un elevador en mal estado.

Las imágenes dejan ver a un hombre, acostado en una camilla, que iba acompañado por dos enfermeros y una mujer. Al detenerse el ascensor, la mitad del cuerpo del paciente quedó dentro del elevador, aunque las personas que quedaron por fuera de la estructura trataron de rescatarlo, no tuvieron éxito.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.

It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) October 13, 2022