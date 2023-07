La Asamblea Departamental no se puede convertir en un escenario de violencia política

in

En días pasados se presentó un altercado en el recinto de la Asamblea Departamental. Fue en medio de la socialización del proceso de intervención de la EPS Savia Salud. Un tema muy sensible y que mueve múltiples intereses políticos y económicos. Siempre -y de eso puede dar garantía mi trayectoria ciudadana y política- he defendido la salud como un derecho fundamental y no como un negocio.

De ahí que respalde la reforma a la salud que viene impulsando el gobierno Nacional y los procesos de vigilancia e intervención tendientes a mejorar la calidad y acceso a los servicios de salud.

Pues bien, al parecer, la defensa vehemente de esas posturas generó cierto malestar entre algunos diputados. Algo de lo que me percaté cuando, tras concluida mi intervención, escuché gritos, descalificaciones y señalamientos. Acciones bastante reprochables que no solo le restan altura a la discusión, sino que socavan el ideal de la Asamblea Departamental como un escenario de deliberación y respeto.

Posteriormente, la discusión llegó a medios de comunicación y cobró más fuerza al cierre de la sesión del 4 de julio -aclaró que ya me había retirado del recinto-, con palabras denigrantes e insultantes, dirigidas hacia mi persona, por parte de dos corporados del partido Centro Democrático.

Sea esta columna la oportunidad -como a bien lo hice en la sesión del 5 de julio- de hacer un llamado a la mesura, a la prudencia, y especialmente, al respeto.

Porque en un país históricamente sacudido por la violencia política, en el cual han sido asesinados miles de líderes sociales y políticos, el señalamiento puede ser el punto de partida para que radicales tomen acciones más graves. Es el dedo que señala amenazante y que busca la aniquilación del que piensa diferente, tal como ya lo vimos cuando en medio de la Operación Orión un paramilitar le señalaba a la fuerza pública quienes debían ser aniquilados.

Ante todo, debe primar la calidad del debate, la deliberación constructiva y el respeto hacia los antioqueños y antioqueñas, los mismos que siguen las sesiones en el recinto o a través de la trasmisión virtual y que esperan que como corporados trabajemos en procura de su bienestar y buen vivir.

La violencia política nunca llevará a nada, debemos dar y ser ejemplo, pues tampoco podemos olvidar que esa violencia que hasta desapareció a todo un partido político también tocó a las puertas de la Asamblea, fueron varios los diputados asesinados en el cumplimento de su labor.

El llamado debe ser uno y todos y todas nos debemos sumar: ¡La Asamblea no se puede convertir en un escenario de violencia política!

