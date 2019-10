Asamblea de Dimayor determinó no asistir a reunión con futbolistas

Minuto30.com- La Asamblea de la Dimayor, que finalizó este viernes en Bogotá, tomó la decisión de que ninguno de sus voceros se reunirá con los futblositas o con los representantes de Acolfutpro, a propósito del paro al que está incitando la mencionado asociación.

Así lo manifestó esta tarde el presidente de la jerarca del balompié colombiano, Jorge Enrique Vélez, al final del encuentro con los 36 presidentes de los equipos de nuestro país.

“No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo”, sentenció el dirigente antioqueño.

Vélez agregó al respecto, que “al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó”.

Luego de que los futbolistas decidieran aplazar el paro, inicialmente previsto para la fecha 20, había una enorme expectativa sobre la decisión que se tomara en la Asamblea, respecto a la reunión programada por el Ministerio de Trabajo, que resultó fallida en el primer intento, y en esta ocasión tampoco se dará.

“Yo no estoy autorizado a ir, no tengo autorización de ir a temas laborales de equipos”, insistió Jorge Enrique Vélez, al paso que sentenció que “eso no es función de Dimayor”.