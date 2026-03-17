Resumen: Por su parte, figuras como Abelardo de la Espriella se pronunciaron; a través de un video "el tigre" calificó a Cepeda de “bellaco” y “apátrida”, defendiendo la identidad trabajadora del departamento

Asamblea de Antioquia declara a Iván Cepeda «Persona No Grata» por graves señalamientos contra el Departamento

Minuto30.com .- En una decisión histórica y cargada de simbolismo, la Asamblea Departamental aprobó una proposición para declarar persona no grata al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. La medida surge como respuesta inmediata a las explosivas declaraciones del líder de izquierda, quien calificó a la región como la “cuna” de los peores males violentos del país.

Las frases de la discordia

La indignación escaló tras conocerse un documento de campaña y discursos recientes donde Cepeda afirmó textualmente:

“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Estas palabras, contenidas en la página 330 de su programa de diagnóstico regional, desataron un rechazo unánime en los sectores políticos, gremiales y sociales de la montaña. Para la Asamblea, estas formulaciones no son críticas políticas legítimas, sino expresiones desobligantes, generalizantes y profundamente estigmatizadoras que atropellan la honra de más de seis millones de antioqueños.

La respuesta de la Asamblea: Un blindaje a la identidad paisa

Con 14 votos a favor, la corporación departamental dejó en firme la proposición. Los diputados argumentaron que presentar al departamento únicamente como un escenario delictivo ignora décadas de resiliencia, innovación y progreso.

Puntos clave de la declaratoria:

Rechazo Institucional: La Asamblea considera que Cepeda vulnera la imagen de las instituciones antioqueñas ante el país y el mundo.

Persona No Grata: Aunque es una medida simbólica, representa el máximo nivel de reprobación política que un órgano departamental puede ejercer contra un candidato presidencial.

Exhortación al Debate: La duma pidió al candidato elevar el nivel de la contienda, instándolo a proponer soluciones en lugar de “sembrar odio y división regional”.

Fico Gutiérrez y líderes regionales se unen al rechazo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en reaccionar, asegurando que “Antioquia merece y exige respeto. El mandatario local enfatizó que la región no se alía con criminales, sino que los enfrenta, y calificó las tesis de Cepeda como un ataque al “ADN trabajador” de los antioqueños.

Por su parte, figuras como Abelardo de la Espriella se pronunciaron; a través de un video “el tigre” calificó a Cepeda de “bellaco” y “apátrida”, defendiendo la identidad trabajadora del departamento; “Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país. Ese sujeto denigra del pueblo antioqueño porque representa prosperidad e independencia, todo lo contrario al proyecto comunista de Cepeda”, sentenció De la Espriella.

Por su parte la candidata Paloma Valencia y diversos gremios económicos han señalado que este tipo de retórica busca “fracturar al país” en plena campaña electoral. “No se construye nación destruyendo el honor de sus regiones”, sentenciaron desde el sector empresarial.