VIDEO. ¡De película! Asalto a un bus del SITP por parte de un sujeto con máscara de payaso

En medio de los disturbios que se registraron en Bogotá, un conductor del Sistema Integrado de Transporte SITP fue víctima de hostigamientos; sujetos le lanzaron piedras al vehículo y se subieron a este obligando al conductor a que se bajara del bus.

Varios encapuchados bloquearon la calle 65 sur y protagonizaron duros enfrentamientos con el Esmad de la Policía en la tarde del pasado miércoles en Bogotá.

A través de redes sociales se conoció un video donde se le escucha decir al conductor: “Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar, hermano, porque no me voy a hacer matar acá, hermano”.

En el video también sale un gestor de convivencia de la Alcaldía, quien sería el que le dice al conductor de un bus del Sitp que abandonara el vehículo en medio de las manifestaciones.

