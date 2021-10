«Colombia necesita un nuevo proceso de paz»: Arzobispo de Cali planteó la necesidad al Gobierno

Ante la ola de violencia que se está registrando nuevamente en el país, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, le planteó la necesidad al Gobierno Nacional de realizar otro proceso de paz.

“Colombia necesita un nuevo proceso de paz que incluya a todos los sectores armados, pero diferencialmente, pero el país no puede seguir en manos de los sectores armados“, dijo monseñor Monsalve.

Asimismo, Monsalve advirtió que el Estado no está protegiendo la vida de los colombiano. “El Estado tendría que ser el protector de la vida humana, no lo es. Toma caminos de represión, caminos de no asumir un problema, sino delatarlo, desgastar las protestas, diluir esas fuerzas inconformes, hay que responder, dialoguemos“, puntualizó.

Además, el Arzobispo de Cali lamentó la muerte de niños durante bombardeos a campamentos guerrilleros por parte de las Fuerzas Militares.

