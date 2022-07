El reconocido empresario Arturo Calle, habló sobre los temas que le preocupan, por la llegada del nuevo gobierno, pero aseguró que no se irá del país.

Las declaraciones las dio en una entrevista para en canal Caracol, donde habló de su postura como empresario ante las políticas que busca implementar el presidente electo Gustavo Petro:

“El dólar esté a los precios que está: gravísimo, me parece, porque hace que la inflación sea mucho mayor, que a la gente ya no le alcance con qué comprar todo lo que quiere”, y sobre la posible alza de impuestos a los empresarios dijo que no se le pueden subir, a los que no evaden: “porque los acabamos y si los acabamos quién va a producir empleo y generar riqueza”, agregó.

Arturo Calle es optimista

y dijo que nunca le ha incomodado ningún punto de vista y que está dispuesto a ayudar al nuevo gobierno “Seguiré siendo el empresario que he sido por 70 años, el empresario que no evade, el que aumenta la planta de personal, ya hay más de 6.000 (…) a mí no me asusta. ¿Por qué? Porque soy un colombiano correcto”.

Por último, dijo que no se va, porque lo que ha logrado es gracias a Colombia: “¿Qué más puede esperar?, un gran respeto. ¿Qué más? Aquí nos quedamos. Este país nos ha apoyado. Lo que tenemos se lo debemos al país. Nacimos sin cinco centavos. El capital que tenemos le pertenece a Colombia. Y no es el momento de huir”, aseguró.