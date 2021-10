¡Cuanta crueldad! Sujeto le gritó a su hijo que «le arrancaría la cabeza y la usaría como pelota», antes de matarlo

Arthur Labinjo de tan solo 6 años de edad fue vilmente asesinado por su propio padre, quien durante años lo sometió a aberrantes maltratos y torturas.

En las últimas horas Thomas Hughes, de 29 años, y su novia, Emma Tustin, de 32, fueron acusado oficialmente por el vil asesinato del niño, el cual se habría registrado en junio del 2020 al sureste de Birmingham, Reino Unido.

La trágica muerte de Arthur Labinjo

Tras la audiencia de imputación de cargos en contra de esta pareja y las entrevistas a varios testigos, se conocieron aberrantes detalles de la muerte de este pequeñito.

Se conoció que Arthur Labinjo fue dejado al cuidado de su padre y su familia extensa luego que su madre fuera condenada a varios años de prisión por asesinar a su novio. Tras varios meses de vivir en casa de los abuelos, el niño se fue a vivir solo con su padre y la novia de este.

Varios testimonios aseguran que Thomas Hughes trataba de forma aberrante a su pequeño hijo, uno de ellos fue el de una peluquera, quien se encontraba atendiendo a la madrastra del niño poco antes de conocerse su terrible muerte.

La mujer narró que estando en la vivienda, fue testigo del momento en el que Thomas golpeó de forma aberrante al niño y lo encerró en una habitación mientras le gritaba que «le arrancaría la cabeza y la usaría como pelota».

«También gritó un montón de otras cosas. Mírate pequeño cabrón, te enterraré seis pies bajo tierra», narró la mujer.

Por su parte, también se conoció que los abuelos del niño ya habían denunciado los atroces maltratos pues fueron testigos de una situación en la que el padre lo tomó por la cabeza y lo empujó por las escaleras.

Pese al registro de la denuncia y de la intervención de la Policía, no hay reporte de medidas por parte de las autoridades de ese país para evitar el terrible final que tuvo el pequeño.

Otro de las evidencias que hay sobre el atroz caso, son los celulares del padre y la madrastra del niño, en donde hay al menos 20 videos en los que se evidencian los abusos a los que era sometido el pequeño.

En uno de los videos se ve a Arthur Labinjo gritando: “Papá me va a tirar por la ventana, papá me va a tirar por la ventana, papá me va a tirar por la ventana». Mientras que también hay audios de este llorando desesperadamente, cuando es golpeado.

La muerte de Arthur Labinjo

Medios de ese país revelaron que antes de registrarse la muerte del pequeño, su padre y madrastra lo “envenenaron con sal”, al parecer estas personas tenían al niño encerrado durante 14 horas, no le daban alimentos, agua o comodidades y durante varios días le suministraron solo sal.

Además de las múltiples marcas de golpes que el pequeño tenía en su cuerpo, su estado de salud era delicado debido al consumo solo de sal.

El día de su muerte, Arthur Labinjo fue hallado con “con una lesión cerebral insuperable”, la madrastra del niño le manifestó a las autoridades que este se había caído contra un tocador y se había golpeado de forma brutal. Sin embargo, se habla que el niño habria muerto tras recibir una brual golpiza por parte de su padre.

Así mismo, los fiscales encontraron en el celular de la mujer, fotografías del pequeño tendido en el suelo y agonizando. Aunque la mujer tenía el celular en su mano, tardó casi 20 minutos en llamar a las autoridades.

La pareja fue acusada de crueldad infantil por agresión en múltiples ocasiones y homicidio. La mujer admitió el cargo de crueldad, mientras que el padre ha negado todos los cargos.

Por el momento el juicio continúa.

