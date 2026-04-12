Artemis II, la llegada a la luna y el papel de los colombianos en la misión histórica

Resumen: Felicitaciones a nuestros compatriotas que, desde cualquier lugar del mundo, están dejando en alto el nombre de Colombia. En medio de las dificultades que enfrenta el país, estas historias nos permiten recordar que también somos capaces de alcanzar las estrellas

Desde hace siglos, la humanidad ha levantado la mirada al cielo, con una mezcla de asombro y ambición. Mucho antes de que la ciencia lo hiciera posible, filósofos, astrónomos y soñadores de distintos ámbitos y áreas del conocimiento, imaginaron la posibilidad de conquistar no solo la Tierra, sino también la Luna y proximamente el espacio. Ese anhelo, que parecía propio de la fantasía, se convirtió con el tiempo en uno de los mayores logros de la civilización: demostrar que los límites del ser humano están hechos para superarse.

Las misiones que marcaron hitos en esta carrera espacial son recordadas como símbolos de progreso. La histórica Misión Apolo 11 ocurrida en el año 1969, permitió por primera vez que el hombre pisara la superficie lunar, mientras que el programa Artemis II ocurrida en el año 2026, representa el nuevo capítulo de la exploración del hombre, enfocado en el regreso sostenible a la Luna. Artemis II, liderada por la NASA, hace parte de un ambicioso programa iniciado en el año 2017, que busca no solo orbitar la Luna nuevamente, sino sentar las bases para futuras misiones tripuladas y la exploración del planeta Marte.

En este contexto, el orgullo nacional crece al imaginar y proyectar el papel de los colombianos en la exploración espacial. Aunque hasta la fecha no existe confirmación oficial de astronautas colombianos en misiones lunares, figuras como Diana Trujillo, ingeniera caleña Directora de Vuelo de la Nasa, Liliana Villarreal de Cartagena directora de la recuperación de la cápsula y tripulación tras el amerizaje, Sara Renjifo de medellín, apoyó el soporte vital de los tripulantes, Ivan Ramirez de Bogotá, apoyó los sistemas del cohete y el combustible, Juan Felipe Garcia de Santander, integrante del equipo técnico de la misión especialmente del cohete y Dominic Bustamante de Barranquilla, responsable de los sistemas de enfriamiento terrestre, ellos, representan el sueño colectivo de millones de jóvenes que ven en la ciencia y la tecnología una puerta hacia el universo. Estas mujeres y hombres, simbolizan el esfuerzo, la disciplina y la posibilidad de que Colombia, tenga un lugar importante en las grandes misiones del futuro. Su historia, real, encarna el llamado “sueño americano”, pero también un sueño latinoamericano: demostrar que el talento no tiene fronteras y que las personas, pueden abrirse camino, incluso en los escenarios más dificiles y exigentes del mundo.

Asimismo, resulta fundamental resaltar el papel de Christina Koch, la primera mujer orbitar la luna, una de las astronautas más destacadas de la actualidad y protagonista del programa Artemis. Como una de las primeras mujeres en ser asignadas a una misión lunar, su trabajo no solo tiene un valor científico incalculable, sino también un profundo significado social. Su presencia en estas misiones representa un verdadero feminismo, basado en hechos: el de romper barreras, asumir responsabilidades y el de trabajar en equipo con excelencia, demostrando que los hombres y las mujeres podemos alcanzar juntos, los más altos logros de la humanidad.

En términos de distancia, los astronautas de Apolo 11, recorrieron aproximadamente 384.400 kilómetros (238.855 millas) desde la Tierra hasta la Luna. Por su parte, la misión Artemis II, al orbitar nuestro satélite natural, contempla trayectorias similares que incluso pueden superar los 400.000 kilómetros (alrededor de 248.548 millas), dependiendo de la órbita elegida.

Hoy, más allá de las cifras y los avances tecnológicos, queda un mensaje claro: el espacio también puede ser un escenario de identidad y orgullo nacional. Felicitaciones a las mujeres y hombres Colombianos, y de todos los continentes, que formaron parte de esta historica misión lunar inolvidable e irrepetible que, desde Colombia o desde cualquier rincón del mundo, trabajan por llevar el nombre del país a lo más alto.

Finalmente, quiero dejar un mensaje, cuando el mundo vuelve a mirar hacia la Luna con renovada esperanza, Colombia no puede quedarse al margen. Más allá de las limitaciones estructurales, el país cuenta con talento, inteligencia y capacidad para aportar a estos grandes proyectos. Las historias de mujeres colombianas vinculadas a la ciencia y la tecnología, reales o proyectadas, son una invitación a creer en un futuro distinto. En medio de las dificultades, estas historias permiten recordar que Colombia también es talento, disciplina y grandeza, y que vale la pena, aunque sea por un momento, mirar al cielo y creer en lo mejor de nosotros.

Felicitaciones a nuestros compatriotas que, desde cualquier lugar del mundo, están dejando en alto el nombre de Colombia. En medio de las dificultades que enfrenta el país, estas historias nos permiten recordar que también somos capaces de alcanzar las estrellas. Y quizás, por un momento, mirar hacia la Luna no solo como un destino lejano, sino como un símbolo de lo que podemos lograr cuando creemos en nosotros mismos.

PDTA: Gracias Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover, y Jeremy Hansen, por su sacrificio y valentia por la humanidad.

¡Que nada nos detenga la meta ahora es el Universo!…