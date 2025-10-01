sur desde el centro
El sur visto desde el centro de Medellín, este 1 de octubre. Foto: Minuto30.com

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) ha reportado una fuerte actividad climática en el sur de la región este mediodía. A la 1:27 p.m., se registran precipitaciones de moderada a alta intensidad en La Estrella, Envigado, Sabaneta y en el Distrito de Medellín.

Según los datos de la red meteorológica, entre la 1:08 p.m. y la 1:18 p.m., las lluvias se concentraron en el sur, con mayores intensidades en La Estrella y Envigado. Además, se ha reportado la presencia de vientos extremos, con cinco estaciones pluviométricas registrando alta velocidad en un lapso de cinco minutos.

El SIATA prevé que estas condiciones climáticas persistan, al menos, durante la próxima hora. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, evitar zonas de riesgo y estar atentos a los canales oficiales para próximas actualizaciones.

El sur visto desde Envigado, este 1 de octubre. Foto: Minuto30.com

