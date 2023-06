VIDEO. Arroceros protestan por altos costos de producción y bajos precios del cereal

“En esta sola cosecha llevo perdidos 20 millones de pesos”: las palabras de Héctor Reyes Serrano, pequeño cultivador de arroz en el Tolima, describe la situación por la que atraviesan centenares de campesinos, por los altos costos de los insumos y fertilizantes para sacar sus cosechas.

“En estos momentos estamos perdiendo platica, porque el Gobierno nos prometió que nos iba a ayudar en el cultivo de arroz, estoy perdiendo porque alcancé a comprar a 260 mil pesos el bulto de abono y eso está muy duro y en este momento no nos ha ayudado en nada, ayuda solamente para comprar tierra y con la sola tierra la gente cómo se va a mover”, explicó el señor Reyes.

Por su parte Tatiana Ortiz, se quejó por la forma como los molinos ejercen un control sobre la cadena de producción del cereal imponiendo el precio de compra, que en la mayoría de las veces está muy por debajo de los costos de producción, lo que en su parecer va a arruinar a los cultivadores más pequeños.

“Nos van a bajar el precio de compra y nosotros venimos con una cosecha donde las primeras abonadas fueron con costos elevadísimos, entonces ahora se nos bajan más el precio los que dicen que es por los que están luchando, los pequeños, se van a quebrar”, explicó la señora Ortiz.

Además, dijo, la forma como los molinos están pagando a 40 y más días son una carga financiera que los pequeños productores no pueden asumir: “40 días quién va a aguantar; ellos cogen la deuda, lo que los cultivadores les deben en insumos, en lo que sea, y de resto tienen que esperar, entonces con qué van a volver a empezar campaña, qué van a hacer, si no tienen con qué trabajar y producir, lo único es que van a tener que vender su tierra”.

Gustavo Andrade, insistió en los precios altos de los insumos que en menos de un año se han incrementado en cerca del 200 por ciento, mientras que los precios del arroz están muy bajos: “un bulto de abono hace año y medio, algo así, costaba 80 mil pesos máximo y ahorita estuvo en 230, 240 mil pesos y estamos vendiendo la cosecha con precios anteriores y ahorita les bajaron a los abonos, pero también le bajaron al arroz, entonces nos tienen del cuello”.

Los arroceros piden la intervención del Gobierno para que los molinos no abusen de su posición dominante y les permita a los pequeños arroceros seguir cultivando sin pérdidas, pues consideran que si se acaba el arroz se desmejoran las condiciones económicas y sociales de las zonas de cultivo, al punto que don Héctor Reyes describe un panorama apocalíptico: “Si el arroz se acaba va a haber delincuencia, se acaba el empleo, no más en este momento están secuestrando la gente, los están matando porque no hay trabajo, porque ya la gente no quiere cultivar”.

