Juez confirmó arresto domiciliario por 15 días del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

in

El Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Conocimiento confirmó el arresto durante 15 días y una multa de 15 salarios mínimos vigentes ($17.400.000 pesos) al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.

Además el juez también impuso una sanción al secretario de Desarrollo Rural, Daniel Guillermo Jaramillo y la personera, Francy Johana Ardila.

“ya no cabe ningún recurso: lo único que deben esperar es que el juez les indique los días en que deben cumplir las órdenes de arresto. Son 15 días en que no pueden salir de casa. Si lo hacen, incurrirían en el delito de fraude a resolución judicial. El alcalde no puede alegar que tiene un viaje o una reunión, tendrá que designar a un alcalde encargado”. Mencionó el abogado Joaquín Torres, el iniciador del proceso legal.

Esto se debe a que deberán de responder por incumplir el fallo de la Corte Constitucional, en donde se ordenó construir un punto de la quebrada La Chumba en el 2020. Luego de tres años, no se cumplió con lo estipulado, arriesgando la vida de varios niños que deben cruzar el río para estudiar en el sector de San Bernardo y en Coello.

El juez Eliseo Osorio Caviedes indicó que: «Los funcionarios sancionados fueron notificados correctamente de su vinculación al trámite incidental y al constatarse que la orden no se ha cumplido, pues no se cuenta con prueba que permita arribar a otra conclusión, la sanción impuesta por el juez de primer grado deberá confirmarse».

Más noticias de Colombi