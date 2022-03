Arrestaron a un hombre acusado de violar a una anciana de 80 años

Las autoridades de Miami, EE.UU., lograron identificar y arrestar al hombre que habría violado a una anciana de 80 años el pasado febrero.

EL hombre identificado como Luis, de 24 años fue detenido en el condado Lee, en el suroeste de Florida, y está pendiente de ser trasladado a Miami, informó hoy la Policía de esta ciudad.

Las autoridades han hablado del agresor como «despiadado y peligroso». El hoy capturado deberá responder por «agresión sexual, secuestro, detención ilegal y abuso de una anciana».

Detectives have successfully identified Luis Felipe Gonzalez for his involvement in a sexual battery crime committed on 2/27/22 in the area of N.W. 37th Avenue & N.W. 1 Street. He is currently in the process of being extradited to Miami. pic.twitter.com/zE5Sk6JY0T

— Miami PD (@MiamiPD) March 7, 2022