Arrestan a modelo de Only Fans acusada de asesinar a su novio

La modelo de la plataforma Only Fans Courtney Clenney fue arrestada en Hawái después de cuatro meses del asesinato de su novio.

La policía arrestó a la modelo que habría asesinado a su novio en Miami en abril.

La joven será extraditada a Florida, Estados Unidos, donde se le acusa de acabar con la vida de Christian Obumseli a puñaladas.

Medios locales han detallado que Obumseli fue hallado sin vida en un apartamento en Miami-Dade, luego de que ambos protagonizaran un violento altercado.

Las autoridades han detallado que la mujer enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y los investigadores difundieron un video en el que la mujer ataca a su pareja en un ascensor.

