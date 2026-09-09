¡Arregladooooooooo! El Metro ya opera con normalidad

Resumen: Tras casi seis horas de contingencia por un vehículo de mantenimiento averiado sobre la vía férrea, la empresa confirmó que el servicio comercial ya opera con normalidad entre Niquía y La Estrella.

Minuto30.com .- Pasadas las 10:00 de la mañana de este miércoles, los miles de usuarios del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá recibieron el reporte más esperado de la jornada. El Metro de Medellín logró despejar la vía y normalizar la operación en la Línea A, superando la grave contingencia que afectó la movilidad durante toda la hora pico matutina.

Seis horas de trabajo a contrarreloj

La emergencia logística, que inició hacia las 4:15 a. m., se originó tras el bloqueo de un vehículo auxiliar especializado en el mantenimiento de catenarias. La maquinaria pesada quedó inmovilizada en el tramo central (entre las estaciones Hospital y Prado), lo que obligó a dividir el servicio comercial en dos bucles extremos (Niquía – Caribe e Industriales – La Estrella) e implementar un robusto Plan de Continuidad con rutas de buses.

Fueron necesarias complejas maniobras de remolque, utilizando un segundo tren a modo de grúa y el trabajo ininterrumpido de 30 especialistas en infraestructura, para lograr desenganchar el elemento bloqueado y despejar los rieles.

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Mensaje de gratitud

A través de sus canales oficiales, el Metro emitió el parte de normalidad a las 10:03 a. m.: «Superado el inconveniente técnico con el vehículo auxiliar, la línea A del metro restablece su servicio comercial entre Niquía y La Estrella».

Asimismo, las directivas de la empresa extendieron un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos por su paciencia y a los gremios transportadores de la ciudad, quienes dispusieron de sus flotas de buses para apoyar la evacuación y el traslado de los miles de pasajeros afectados por la interrupción temporal.