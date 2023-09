Arrasate: “el gol de David es legal, clarísimo”

Pamplona, 29 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, comentó este jueves, tras la derrota ante el Atlético de Madrid, que el gol anulado a David García fue “legal, clarísimo”, acción que le llevó a ser expulsado tras protestarla.

“Hemos cometido un error, que con media ocasión nos han hecho gol. Cuando mejor estábamos no nos lo han validado y, a partir de ahí, son muchas cosas en contra. Llego el 0-2 que nos ha dejado sin opciones, una pena”, analizó el míster vasco el choque ante el Atlético de Madrid.

“Ninguna explicación. Venimos de encajar córners. Hoy le empujan a Aimar. Le toca un poco con la mano. Tengo que medir mucho mis palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Me encantaría hablar vosotros, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también”, dijo sobre la acción más polémica con la que Osasuna pudo hacer el 1-1 y que terminó con su expulsión con roja directa.

Arrasate indicó que su equipo comenzó “con respeto”, sin darle “importancia” al posicionamiento ofensivo rojillo. “Nos costó generar ocasiones y han hecho gol con media ocasión”, continuó.

“El segundo tiempo ha ido de otra manera. Hemos hecho una grandísima segunda mitad, pero sin premio”, indicó con orgullo el míster del conjunto pamplonés.

Dijo sentir “impotencia” de una nueva derrota ante el Atlético, una “situación complicada a la que tampoco podemos darle muchas vueltas. Ya es viernes y tenemos que recuperar rápido a la gente para el domingo”.

Por: EFE