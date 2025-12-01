Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    ¡Arranque! La Autopista Medellín Bogotá estuvo cerrada la noche por caída de piedras

    Las autoridades trabajaron durante la noche para despejar el material y garantizar la seguridad de los viajeros

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- El tráfico en la Autopista Medellín-Bogotá fue restablecido en la mañana de este lunes 1 dde diciembre, luego de un cierre total preventivo que se mantuvo durante la noche a causa de la caída de piedras.

    La novedad vial se reportó en el departamento de Antioquia, específicamente en el PR 14+720, donde se activó el cierre total preventivo a las 7:30 p.m. del domingo 30 de noviembre, debido al deslizamiento de piedras.

    La vía fue oficialmente habilitada a las 6:16 a.m. de este lunes 1 de diciembre, permitiendo el flujo vehicular en el PR 14+720 de la vía Medellín – Bogotá, a la altura de La Panocha, en inmediaciones de El Santuario.

    Las autoridades trabajaron durante la noche para despejar el material y garantizar la seguridad de los viajeros.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


