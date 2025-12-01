Resumen: Las autoridades trabajaron durante la noche para despejar el material y garantizar la seguridad de los viajeros

¡Arranque! La Autopista Medellín Bogotá estuvo cerrada la noche por caída de piedras

Minuto30.com .- El tráfico en la Autopista Medellín-Bogotá fue restablecido en la mañana de este lunes 1 dde diciembre, luego de un cierre total preventivo que se mantuvo durante la noche a causa de la caída de piedras.

La novedad vial se reportó en el departamento de Antioquia, específicamente en el PR 14+720, donde se activó el cierre total preventivo a las 7:30 p.m. del domingo 30 de noviembre, debido al deslizamiento de piedras.

La vía fue oficialmente habilitada a las 6:16 a.m. de este lunes 1 de diciembre, permitiendo el flujo vehicular en el PR 14+720 de la vía Medellín – Bogotá, a la altura de La Panocha, en inmediaciones de El Santuario.

Las autoridades trabajaron durante la noche para despejar el material y garantizar la seguridad de los viajeros.

Aquí más Noticias de Antioquia