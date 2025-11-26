El canotaje de velocidad en los Juegos Bolivarianos 2025 inició con pie derecho para Colombia este lunes en la playa La Arenilla del Callao, Perú.

La delegación nacional firmó una sólida jornada inaugural al conquistar un total de tres medallas en las pruebas de 200 metros: dos oros y una plata.

El equipo cafetero demostró su alto nivel al protagonizar finales muy disputadas, especialmente frente a potencias como Chile y Venezuela, dejando excelentes expectativas para los días restantes de la competición.

La primera presea para el país llegó en la categoría K4 200 metros femenino, donde el equipo conformado por Yerly Muñoz, Mónica Hincapié, Sandra Scalia y Angie Rodríguez se colgó la medalla de plata al registrar un tiempo de 38.97 segundos, quedando solo por detrás de la cuarteta chilena (38.10).

El impulso del equipo se tradujo rápidamente en la primera alegría dorada en la final del C2 200 metros masculino, gracias al espectacular desempeño de Alejandro Rodríguez y Daniel Pacheco, quienes detuvieron el cronómetro en 40.95 segundos para asegurarse el oro, superando a las duplas de Ecuador y Venezuela.

¡Arranque Dorado! Colombia suma tres medallas en el canotaje de velocidad de los Juegos Bolivarianos 2025

La racha ganadora culminó con otra celebración en la final del K2 200 metros femenino. La dupla compuesta por Diexe Molina y Mónica Hincapié (quien sumó su segunda medalla del día) se llevó el oro con una contundente marca de 42.42 segundos.

Las colombianas se impusieron de forma clara ante sus rivales, superando a Venezuela (43.74) y a Chile (43.94). En contraste, en el K1 200 metros masculino, Miguel Pinzón cerró su participación en la quinta posición con un tiempo de 42.27.

Con este brillante desempeño en la jornada inaugural, Colombia ha sumado dos oros y una plata, asegurando la mitad de las seis medallas entregadas en este primer día de competencias.

El canotaje de velocidad continuará hasta el viernes 28 de noviembre, con una delegación de 15 atletas nacionales que buscarán seguir cosechando triunfos en las distintas categorías de pruebas individuales, por duplas y equipos.

Más noticias de Deporte