¿Cuándo juegan el DIM y Nacional? Este viernes arranca la tercera fecha de la Liga BetPlay

Resumen: La tercera fecha de la Liga BetPlay arranca este viernes con Águilas Doradas vs. Santa Fe y Tolima vs. Alianza de Valledupar. El sábado, se jugarán Boyacá Chicó vs. Llaneros, América vs. Pasto, Unión Magdalena vs. Junior y Millonarios vs. La Equidad, con Falcao convocado. El domingo, DIM visitará Envigado, Once Caldas se enfrentará a Bucaramanga, Fortaleza recibirá al Cali y Atlético Nacional cerrará la jornada contra Pereira, destacando una vuelta olímpica con sus tres títulos recientes.