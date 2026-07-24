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Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
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    ¡Arranca la Liga BetPlay! Programación completa, partidazos, sanciones y un aplazado de la Fecha 1

    El sábado concentra algunos de los duelos más atractivos del fin de semana

    Publicado por: SoloDuque

    Calendario en jaque: La preocupación crece tras el segundo aplazamiento de Atlético Nacional
    Alfredo Morelos en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    ¡Arranca la Liga BetPlay! Programación completa, partidazos, sanciones y un aplazado de la Fecha 1

    Resumen: Con el atractivo duelo entre Tolima y el vigente bicampeón Junior, una sanción para el Medellín y un partido pospuesto en Tunja, vuelve la emoción del fútbol profesional colombiano.

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    Minuto30.com .- La espera terminó para los aficionados del fútbol colombiano. Este viernes 24 de julio se da la patada inicial a la primera fecha de la Liga BetPlay, una jornada recargada de grandes choques, novedades logísticas y una agenda apretada durante todo el fin de semana.

    Programación oficial de la Fecha 1

    Viernes 24 de julio: El puntapié inicial

    La acción arranca con dos compromisos apasionantes para abrir la jornada:

    • Llaneros vs. Deportivo Pereira — 6:10 p.m.

    • Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba — 8:15 p.m.

    Sábado 25 de julio: Partidazos y novedades en la logística

    El sábado concentra algunos de los duelos más atractivos del fin de semana, aunque marcado por una sanción y un aplazamiento de última hora:

    • Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto — 4:05 p.m.

      ⚠️ Dato clave: El encuentro se disputará en el estadio Ditaires (Itagüí) y a puerta cerrada debido a la sanción que pesa sobre la plaza del equipo poderoso.

    • Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — 6:10 p.m.

    • Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla — 8:25 p.m.

      (Uno de los platillos fuertes de la jornada: el ‘Pijao’ recibe al vigente bicampeón en Ibagué).

    🚫 Partido aplazado: El compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional tuvo que ser postergado a última hora por inconvenientes logísticos en Tunja, derivados de la realización de una competencia ciclística. La Dimayor reprogramará el choque próximamente.

    Domingo 26 de julio: Maratón dominical

    La primera fecha bajará el telón el domingo con cuatro encuentros consecutivos:

    • Internacional de Bogotá vs. América de Cali — 2:00 p.m.

    • Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe — 4:05 p.m.

    • Alianza FC vs. Fortaleza CEIF — 6:10 p.m.

    • Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo(Cierre de la jornada)

    Fecha 1

    liga betplay fecha 1

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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