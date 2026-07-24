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Resumen: Con el atractivo duelo entre Tolima y el vigente bicampeón Junior, una sanción para el Medellín y un partido pospuesto en Tunja, vuelve la emoción del fútbol profesional colombiano.

¡Arranca la Liga BetPlay! Programación completa, partidazos, sanciones y un aplazado de la Fecha 1

Minuto30.com .- La espera terminó para los aficionados del fútbol colombiano. Este viernes 24 de julio se da la patada inicial a la primera fecha de la Liga BetPlay, una jornada recargada de grandes choques, novedades logísticas y una agenda apretada durante todo el fin de semana.

Programación oficial de la Fecha 1

Viernes 24 de julio: El puntapié inicial

La acción arranca con dos compromisos apasionantes para abrir la jornada:

Llaneros vs. Deportivo Pereira — 6:10 p.m.

Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba — 8:15 p.m.

Sábado 25 de julio: Partidazos y novedades en la logística

El sábado concentra algunos de los duelos más atractivos del fin de semana, aunque marcado por una sanción y un aplazamiento de última hora:

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto — 4:05 p.m. ⚠️ Dato clave: El encuentro se disputará en el estadio Ditaires (Itagüí) y a puerta cerrada debido a la sanción que pesa sobre la plaza del equipo poderoso.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla — 8:25 p.m. (Uno de los platillos fuertes de la jornada: el ‘Pijao’ recibe al vigente bicampeón en Ibagué).

🚫 Partido aplazado: El compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional tuvo que ser postergado a última hora por inconvenientes logísticos en Tunja, derivados de la realización de una competencia ciclística. La Dimayor reprogramará el choque próximamente.

Domingo 26 de julio: Maratón dominical

La primera fecha bajará el telón el domingo con cuatro encuentros consecutivos:

Internacional de Bogotá vs. América de Cali — 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe — 4:05 p.m.

Alianza FC vs. Fortaleza CEIF — 6:10 p.m.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo — (Cierre de la jornada)

Fecha 1