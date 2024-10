Arranca la Liga BetPlay II-2024: Ya se conocen fechas y horas para los partidos

Resumen: ¡Vuelve la acción del fútbol colombiano! La Liga BetPlay II-2024 arranca el 15 de julio con 9 partidos imperdibles. El torneo colombiano de fútbol regresa con la segunda fase, la Liga BetPlay II-2024, que se jugará del 15 al 29 de julio. La primera fecha estará llena de emociones, con 9 partidos que se disputarán entre el lunes 15 y el viernes 19 de julio. El partido inaugural será el de Boyacá Chicó contra Once Caldas en Tunja el lunes 15 a las 8:15 p.m. El resto de la jornada se extenderá hasta el viernes, con enfrentamientos como Envigado vs. La Equidad, Águilas Doradas vs. América de Cali y el esperado debut de Radamel Falcao con Millonarios contra el Deportivo Independiente Medellín.