Arranca la 28 edición del Festival de Busan, donde se podrá ver «O corno»

Seúl, 4 oct (EFE).- La 28 edición del Festival Internacional de Cine de Busan, el mayor certamen de Asia, arrancó hoy en la ciudad portuaria surcoreana, donde la amplia selección de este año incluye a la flamante ganadora en San Sebastián, "O corno", o los últimos trabajos de reputados cineastas como Víctor Erice, David Fincher o Aki Kaurismaki.

Durante 10 días, en Busan (380 kilómetros al sureste de Seúl) se proyectarán 209 películas de 69 países, con el foco especialmente puesto, como cada año, en el nuevo cine asiático.

En la sección "Flash forward", que se centra en las primeras o segundas películas de directores no asiáticos que aporten enfoques "innovadores", se ha incluido a la reciente ganadora de la Cocha de Oro en el Festival de San Sebastián, "O corno", de Jaione Camborda.

En esa misma sección se podrá ver también la mexicana "A cielo abierto", de Mariana y Santiago Arriaga.

En el apartado "Iconos" del certamen se proyectará "Cerrar los ojos", el primer filme de Víctor Erice en 30 años, junto a los últimos trabajos de grandes nombres como Ken Loach -"The old oak" (El viejo roble)-, Yorgos Lantimos -"Pobres criaturas"-, Michel Gondry -"El libro de las soluciones"-, Aki Kaurismaki -"Fallen leaves"-, Nani Moretti -"El sol del futuro"-, Ryusuke Hamaguchi -"El mal no existe"- y David Fincher -"El asesino"-, o la cinta ganadora en Cannes este año, "Anatomía de una caída", de la francesa Justine Triet.

"New currents", que se centra en primeras o segundas películas de cineastas asiáticos y que puede considerarse la sección oficial a competición del festival, proyectará este año diez filmes procedentes de países como Japón, Bangladesh, China, Tailandia, Corea del Sur o India.

La cinta inaugural será "Because I Hate Korea" (Porque odio Corea) del surcoreano Jang Kun-jae y la de clausura la comedia negra china "The movie emperor", dirigida por Ning Hao y protagonizada por uno de los nombres más reputados de Hong Kong, el actor Andy Lau.

La edición de este año rinde además homenaje a otro gran intérprete hongkonés, el actor Chow Yun-fat, y, además de otorgarle un premio honorífico por su carrera, proyectará películas en las que participó como "Tigre y dragón" (2020) o "A better tomorrow" (1986, Una mañana mejor).

Por: EFE