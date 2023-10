Arranca el Festival de Cine de Tokio con la cinta chilena «Los colonos» en competición

in

Tokio, 23 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) comenzó este lunes en la capital nipona, con la cinta chilena "Los colonos" (2023), ópera prima del director Felipe Gálvez que compite por el gran premio de su edición número 36.

El certamen, que se celebra hasta el 1 de noviembre, comenzó con una alfombra roja en el barrio tokiota de Hibiya, donde acudieron directores y actores internacionales para dar apoyo a sus filmes, tras la cual se proyectó la película "Perfect days" (2023, Días perfectos), del director alemán Wim Wenders.

"Los colonos" tuvo su estreno mundial este año, en la 76 edición del Festival de Cannes, bajo la sección "Un certain regard" (Una cierta mirada), donde ganó el Premio Fipresci al ser elegida la mejor película de esa sección por profesionales de la Federación Internacional de Críticos de Cine.

La cinta, que según expertos genera "controversia y debate", también fue seleccionada como la candidata chilena a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de 2024, y contará con el apoyo en persona de Gálvez en la capital japonesa.

Además de la latinoamericana, también competirán en la sección oficial la película austriaca "Blind at heart" (2023), dirigida por Barbara Albert, o la georgiana "Gondola" (2023), de Veit Helmer, entre otras.

Bajo el título "Hombros de gigantes", el festival cuenta este año con un programa especial dedicado al legendario director nipón Yasujiro Ozu con motivo del 120 aniversario de su nacimiento y el 60 de su muerte., en en el que se presentan versiones restauradas digitalmente de varios de sus filmes gracias a la ayuda del Archivo Nacional de Cine de Japón.

Esta 36 edición del TIFF contará con el alemán Wim Wenders, aclamado por cintas como "Paris, Texas" (1984) o "Buena Vista Social Club" (1999), como presidente del jurado y el director catalán Albert Serra, conocido por obras como "Pacification" (2022) o "El canto de los pájaros" (2008), como miembro del mismo.

El Latin Beat, el festival de cine latino en Japón que se viene celebrando en años recientes en el marco del TIFF, celebrará este año su edición número 20 con cinco cintas, entre ellas dos españolas: "Un amor", de Isabel Coixet, y "Extraña forma de vida", de Pedro Almodovar, esta última con las actuaciones de Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Por primera vez este año también el TIFF incorpora un ciclo de cine vasco, donde destacan "20.000 especies de abejas" (2023), de Estibaliz Urresola Solaguren, la cinta de animación "El sueño de la sultana" (2023), de Isabel Herguera, o "A pulmón" (2023), de Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía, que tendrán así su estreno en Japón.

Fuera de competición se proyectarán "All of us strangers", de Andrew Haigh, "Kubi", la última cinta de Takeshi Kitano, o la esperada "Poor things", de Yorgos Lanthimos, entre otras.

Como película de apertura del festival se ha seleccionado "Perfect Days" (2023), de Wenders, mientras que para la clausura será "Godzilla Minus One" (2023), de Takashi Yamazaki.

Este año es el segundo después de catorce en el que el TIFF otorga el Premio Akira Kurosawa, que se entrega a directores por sus contribuciones al cine global, entre los que en el pasado se han encontrado cineastas como Steven Spielberg y que en esta edición recae en el director chino Gu Xiaogang y la indonesia Mouly Surya.

Por: EFE