Arquero del Huila denuncia que el presidente de Santa Fe hizo graves insultos racistas en su contra 

El pasado miércoles el arquero del Atlético Huila, Geovanni Banguera, vivió un acto de discriminación y violencia verbal en su contra después de que, tal y como él lo aseguró, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, lo insultara.

Banguera fue criticado durante el partido por tardar en sacar el balón desde su arco y quemar algunos minutos en el encuentro entre ‘Opitas’ y ‘Leones’ en el estadio El Campín de Bogotá que terminó 0 a 0 y el encontrón con el presidente de Santa Fe se dio en la zona mixta.

“Me dijo: ‘No te voy a pagar, negro hijuep…’ (…) Me dijeron que me iban a pagar a doce cuotas, pero desde que me fui para el Huila no me han dado un peso. Ya me deben cuatro meses”, aseguró el guardameta que reclama el pago del año de contrato que le queda con Independiente Santa Fe, que lo cedió al Huila.

Finalmente, Banguera aseguró que piensa demandar a Méndez por los insultos en su contra, pero no demandará al club porque rojo de la capital del país porque sabe que no pasan por una buena situación económica en la actualidad.