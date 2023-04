in

El actor Arnold Schwarzenegger, recordado por sus personajes en películas de Hollywood, se cansó de esperar a que las autoridades de su ciudad hicieran algo con el mal estado de las vías de su barrio y decidió decirles “hasta la vista, bby” a un hueco que atormentaba a sus vecinos.

Con pala en mano y con material pagado de su bolsillo, se levantó un día para arreglarlo él mismo.

Con un video publicado en su Instagram, el actor de 75 años envió un contundente mensaje a sus seguidores, comunidad y autoridades del área de Brentwood (California, EE. UU.) sobre las acciones para mejorar el entorno en el que se vive.

“Hoy, después de que todo el vecindario se molestó por este bache gigante que ha estado arruinando autos y bicicletas durante semanas, salí con mi equipo y lo arreglé. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Muy al estilo ‘Terminator’, el artista decidió colocarse una chaqueta de cuero, botas y sus gafas de sol para mostrar que no le tiene miedo a nada y menos si es para ayudar a los demás.

Cabe destacar que las lluvias en Los Ángeles se han aumentado en lo corrido del 2023, por lo que se han generado diferentes afectaciones en la zona, haciendo que los llamados por la comunidad para arreglar los huecos que hay se incrementen considerablemente.

Pese a la buena voluntad de Schwarzenegger, las autoridades han asegurado que el recubrimiento que hizo no servirá para mucho, pues la calle es de concreto y no de asfalto, por lo que los materiales utilizados no funcionarán.

Más Noticias de Entretenimiento