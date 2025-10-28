Resumen: La situación es crítica según reporte ciudadno: el bloqueo es total, y el paso de vehículos se está habilitando de forma extremadamente lenta

¡Ármese de paciencia! Taxistas bloquean la regional por el Puente de la 33

Minuto30.com .- La movilidad en Medellín se ha visto seriamente afectada en la hora pico de la tarde de hoy debido a un paro de taxistas, que ha generado un bloqueo total en un punto clave de la Regional. La protesta causa enormes represamientos para los conductores que se dirigen en sentido Sur-Norte.

El bloqueo se instaló a las 5:30 p.m. en la Regional, específicamente antes de llegar al puente de la 33. Esta ubicación estratégica ha paralizado casi por completo el tránsito en ese sentido de la vía.

La situación es crítica según reporte ciudadno: el bloqueo es total, y el paso de vehículos se está habilitando de forma extremadamente lenta, con movimientos intermitentes cada diez minutos. Esto genera largas filas y un alto grado de congestión en esta importante arteria vial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Ante la magnitud de la afectación, se recomienda a los conductores evitar la zona y, de ser posible, tomar rutas alternas para mitigar el impacto del paro.

Aquí más Noticias de Medellín