Un aberrante caso de maltrato animal tiene en conmoción a la población de Armenia, en el Quindío, donde un perro era obligado por sus dueños a consumir marihuana.

Según indicó Ximena Padilla, directora de la Fundación Animalitos Peludos de Armenia, recibieron las denuncias por parte de habitantes del barrio Santander Bajo, por lo que decidieron trasladarse hasta el sector para averiguar qué ocurría con la mascota.

«Llegué en el momento oportuno, porque la dueña le estaba pegando con un palo al perrito y me metí para que no le pegaran más. El hijo de la señora salió y me dijo que era su perro y que hacían con él lo que quisieran. En ese momento el perrito salió y yo lo metí a mi guacal y los vecinos me ayudaron, sino me hubieran matado allá», contó Padilla.

Además, la directora relató que luego de hacerle varios exámenes al perro, comprobaron que sus antiguos dueños si lo drogaban. «Le mandaron medicamentos y ya está felizmente adoptado. No lo hemos podido esterilizar aún por su tratamiento, pero ya está mejor».

Por otro lado, Padilla denunció que en los últimos 15 días han recibido varias denuncias de maltrato animal en Armenia, como el envenenamiento de perros y gatos en los barrios La Mariela y Gibraltar, razón por la cual convocó a una movilización para el próximo 8 de agosto a las 10 de la mañana, con el fin de alzar la voz en contra de estos actos.

