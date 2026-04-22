Así se veía la Estación Estrella, pasadas las 7 de la mañana de este miércoles 22 de abril. Capturas de video

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Resumen: Según informó la empresa Metro de Medellín a través de su cuenta oficial, sobre las 6:23 a. m. se presentó un inconveniente técnico que obligó a evacuar un tren con pasajeros

¡Armate de paciencia! Hubo falla técnica en el Metro de Medellín pero ya fue superado: hay mucha gente para viajar

Minuto30.com .- La mañana de este miércoles arrancó con un fuerte dolor de cabeza para miles de usuarios del sistema de transporte masivo en el Valle de Aburrá. Una falla en plena hora pico alteró por completo la movilidad de quienes se dirigían a sus lugares de trabajo y estudio.

¿Qué pasó en la mañana?

Según informó la empresa Metro de Medellín a través de su cuenta oficial, sobre las 6:23 a. m. se presentó un inconveniente técnico que obligó a evacuar un tren con pasajeros. Esta situación generó un efecto dominó, provocando considerables demoras en las frecuencias de las Líneas A y B.

Para evitar aglomeraciones peligrosas en las plataformas y garantizar la seguridad, el personal operativo tuvo que tomar la medida preventiva de restringir y regular el ingreso de usuarios en varias estaciones del sistema.

Ya hay luz verde, pero con precaución

La emergencia fue atendida y controlada. El Metro confirmó recientemente que el inconveniente técnico en la Línea A fue superado y el sistema ya está operando con normalidad.

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Sin embargo, si apenas vas a ingresar al sistema, ten en cuenta las siguientes recomendaciones oficiales:

Sigue la regulación: Aunque los trenes ya están circulando en todo su trazado, todavía se están ajustando y estabilizando las frecuencias entre cada vehículo.

Control de ingresos: Es posible que aún encuentres filas y controles de acceso temporal en algunas estaciones mientras se logra evacuar por completo el represamiento de pasajeros acumulado durante la falla.

¡Ármate de un poquito de paciencia, sigue siempre las instrucciones del personal Metro y planifica bien tu tiempo para llegar a tu destino sin mayores contratiempos!