Armando Benedetti ante traslado de su proceso a Corte Suprema

Luego de que la Fiscalía General de la Nación, decidiera trasladar los procesos del exembajador Armando Benedetti a la Corte Suprema, este se pronunció en su cuenta de Twitter.

Yo no sé de dónde sale tanto estúpido: 1. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?

2. ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo? — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 25, 2023

“Yo no sé de dónde sale tanto estúpido”, fue la frase con la que inició el tuit, publicado cerca de las 2:00 de la tarde del martes 25 de julio.

Armando Benedetti fue embajador de Colombia en Venezuela, hasta el 23 de julio, por lo que la Fiscalía General de la Nación trasladó sus procesos a la Corte Suprema de Justicia, y esta decisión fue criticada por muchos.

Ante esto, Benedetti dijo: “¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad? ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?”, agregó en el tuit.

Recordemos que debe ser la Corte quien investigue al exfuncionario, teniendo en cuenta que los hechos en mención se habrían cometido mientras se desempeñó como senador de la República.

