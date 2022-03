Armando Benedetti explicó por qué le dijo “bobo hijue…” a Federico Gutiérrez

in

Recientemente se difundió un video en el que el senador Armando Benedetti, parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro, le dice a Federico Gutiérrez que es un “bobo hijue…”.

El episodio se dio al final del debate presidencial de El Tiempo y Semana, en el que Fico Gutiérrez se refirió a Armando Benedetti para aseverar que Gustavo Petro tiene alianzas con corruptos, refiriéndose al proceso que hay en contra del senador por presunto enriquecimiento ilícito.

En la grabación se puede ver como Benedetti le dice varias veces “bobo hijue…” a Federico Gutiérrez, mientras personas que lo rodean tratan de calmarlo.

Ante la situación Gutiérrez le responde “ese es el ejemplo que das vos” y Benedetti le responde “venga, venga, discutimos”.

Armando Benedetti se refirió a la situación en su cuenta de Twitter reconociendo que se equivocó, pero a la vez aclarando que no hubo “pelea o intento de agresión”.

Asimismo, continuó diciendo que “Fico’, más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder”, ya que este no era parte del debate.

En el mismo sentido, señaló a Federico de alianzas con la mafia, refiriéndose a las investigaciones en contra de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín que fue vinculado con la Oficina de Envigado.

Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas? — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 16, 2022

Con respecto a las afirmaciones de Fico sobre la presunta corrupción de Benedetti, Armando indicó que la Fiscalía había establecido que su patrimonio está “justificado”.

Así como criticó la relación del exalcalde de Medellín con Alex Char, quien también participó de la consulta del Equipo por Colombia y ha sido señalado por Aída Merlano de comprar votos.

Le recuerdo al cobarde de @FicoGutierrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir? — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 15, 2022

Por su parte, Federico Gutiérrez no se pronunció en sus redes sociales sobre el episodio protagonizado por él y Armado Benedetti.

