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Resumen: Si tienes entre 18 y menores de 24 años, esta es tu oportunidad para prestar el servicio militar en la institución naval. Las jornadas de exámenes médicos y de aptitud se realizarán a finales de octubre en el Velódromo.

¡Atención jóvenes paisas! La Armada Nacional abre gran convocatoria en Medellín para definir la situación militar

Medellín, Antioquia — La Armada Nacional de Colombia ha lanzado una invitación especial dirigida a todos los jóvenes de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá que deseen servir a la patria, vivir una experiencia diferente y resolver su situación militar.

La convocatoria está abierta exclusivamente para ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 24 años de edad, quienes podrán presentarse para formar parte de la institución y prestar su servicio militar obligatorio o voluntario como infantes de marina.

Fechas y lugar de las jornadas de incorporación

Para facilitar el proceso de los aspirantes antioqueños, la Armada Nacional ha programado unas jornadas especiales de exámenes médicos y de incorporación en el occidente de la capital antioqueña.

Los interesados deberán presentarse teniendo en cuenta las siguientes coordenadas:

Fechas de exámenes: Jueves 22 y viernes 23 de octubre de 2026.

Hora: Desde las 7:00 a.m. en adelante (se recomienda llegar con anticipación).

Lugar: Velódromo Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Barrio: Laureles (Medellín).

Durante estas jornadas, el personal de reclutamiento de la Armada realizará las valoraciones médicas, psicológicas y odontológicas necesarias para determinar si los aspirantes son aptos para integrar las filas de la institución naval.

Canales de contacto y requisitos adicionales

Para evitar contratiempos el día de la jornada, los oficiales a cargo del proceso de reclutamiento han habilitado una línea de atención directa para resolver dudas sobre los documentos requeridos (como la cédula de ciudadanía, el registro civil y diplomas, si aplican) y los beneficios de prestar el servicio en la Armada Nacional.

Los jóvenes que deseen ampliar la información o inscribirse previamente, pueden comunicarse al número celular 310 657 3393, el cual está habilitado tanto para recibir llamadas tradicionales como para atención vía WhatsApp.