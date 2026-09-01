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    ¡Atención jóvenes paisas! La Armada Nacional abre gran convocatoria en Medellín para definir la situación militar

    Durante estas jornadas, el personal de reclutamiento de la Armada realizará las valoraciones médicas, psicológicas y odontológica

    Publicado por: SoloDuque

    armada servicio militar
    ¡Atención jóvenes paisas! La Armada Nacional abre gran convocatoria en Medellín para definir la situación militar

    Resumen: Si tienes entre 18 y menores de 24 años, esta es tu oportunidad para prestar el servicio militar en la institución naval. Las jornadas de exámenes médicos y de aptitud se realizarán a finales de octubre en el Velódromo.

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    Medellín, Antioquia — La Armada Nacional de Colombia ha lanzado una invitación especial dirigida a todos los jóvenes de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá que deseen servir a la patria, vivir una experiencia diferente y resolver su situación militar.

    La convocatoria está abierta exclusivamente para ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 24 años de edad, quienes podrán presentarse para formar parte de la institución y prestar su servicio militar obligatorio o voluntario como infantes de marina.

    Fechas y lugar de las jornadas de incorporación

    Para facilitar el proceso de los aspirantes antioqueños, la Armada Nacional ha programado unas jornadas especiales de exámenes médicos y de incorporación en el occidente de la capital antioqueña.

    Los interesados deberán presentarse teniendo en cuenta las siguientes coordenadas:

    Durante estas jornadas, el personal de reclutamiento de la Armada realizará las valoraciones médicas, psicológicas y odontológicas necesarias para determinar si los aspirantes son aptos para integrar las filas de la institución naval.

    Canales de contacto y requisitos adicionales

    Para evitar contratiempos el día de la jornada, los oficiales a cargo del proceso de reclutamiento han habilitado una línea de atención directa para resolver dudas sobre los documentos requeridos (como la cédula de ciudadanía, el registro civil y diplomas, si aplican) y los beneficios de prestar el servicio en la Armada Nacional.

    Los jóvenes que deseen ampliar la información o inscribirse previamente, pueden comunicarse al número celular 310 657 3393, el cual está habilitado tanto para recibir llamadas tradicionales como para atención vía WhatsApp.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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