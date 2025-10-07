Resumen: La Policía capturó en Medellín a un joven de 22 años acusado de robar a un turista estadounidense en El Poblado. Le habrían hurtado un Rolex y una cadena de oro avaluados en $160 millones.

Con arma en mano le arrancaron el Rolex y la cadena de oro en El Poblado: culpable ya cayó

En un operativo adelantado por las autoridades, fue capturado en vía pública del barrio Campo Valdés, en Medellín, un hombre de 22 años, señalado como presunto responsable del hurto calificado y agravado contra un ciudadano extranjero ocurrido en abril pasado.

El hecho que originó la investigación tuvo lugar el 26 de abril en el barrio El Poblado, donde un turista estadounidense fue víctima de un robo a mano armada.

De acuerdo con la investigación, el capturado habría intimidado a la víctima con un arma de fuego para despojarla de dos relojes (uno de ellos un Rolex) y una cadena de oro, elementos valorados en cerca de $160 millones.

El esclarecimiento del caso fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron un exhaustivo análisis de placas de vehículos, grabaciones de más de 12 cámaras de seguridad, entrevistas y reconocimientos fotográficos.

Durante el proceso investigativo, los uniformados establecieron además que el mismo individuo estaría vinculado a otro hurto ocurrido en Bello, en el que resultó herido un trabajador de un taller de motocicletas.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de hurto o intimidación.

